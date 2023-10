O suspeito de ter tentado matar funcionários de um espaço de diversão noturna no sábado, no Porto, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) tendo, após ter sido presente a tribunal, ficado em prisão preventiva, anunciou esta terça-feira a PJ.

Em comunicado, a PJ explicou que o detido, de 46 anos, terá surgido no sábado à noite junto ao estabelecimento de diversão noturna, onde era cliente, munido com uma arma de fogo e efetuado vários disparos na direção de funcionários, atingindo o carro onde estes estavam, assim como a porta do espaço. De acordo com a PJ, a situação terá sido motivada por desentendimentos antigos com alguns funcionários.

Na sequência das diligências realizadas, em colaboração com a PSP, o suspeito acabou por ser detido junto a outro estabelecimento de diversão noturna da cidade, referiu a PJ. Depois de ter sido detido e presente a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou em prisão preventiva — medida de coação mais gravosa.