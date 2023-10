Esta quarta-feira falamos de uma petição online contra o aumento do IUC para os automóveis anteriores a julho de 2007 e que está a caminho das 200 mil assinaturas. A proposta para o aumento deste imposto consta do Orçamento do Estado que foi entregue a semana passada na Assembleia da República com o argumento que os carros mais antigos são os mais poluidores mas, mesmo assim, são também os que pagam menos impostos. O argumento dos peticionários é que os proprietários de automóveis anteriores a 2007 são por regra pessoas com menos dinheiro, porque se tivessem dinheiro teriam trocado de carro mais vezes. O ministro das Finanças já se defendeu, argumentando que o aumento será só de 25 euros por ano, mas isso não impediu que a petição continuasse a recolher mais e mais assinaturas. Eis o ponto de partida para o contra-corrente de hoje: Este agravamento fiscal faz ou não sentido?

