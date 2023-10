A comissão regional do PS/Madeira decidiu esta quarta-feira, por unanimidade, marcar as eleições internas do partido na região para 2 de dezembro e o XXI Congresso Regional para os dias 13 e 14 de janeiro.

“A deliberação aqui foi votada por unanimidade deliberou que as eleições ocorrerão no dia 02 de dezembro e o 21º Congresso Regional ocorrerá nos dias 13 e 14 de Janeiro”, indicou o presidente da comissão regional do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, em declarações aos jornalistas.

Paulo Cafôfo, até agora o único candidato conhecido à liderança do PS/Madeira, realçou a importância do “partido estar coeso para os desafios que tem pela frente”, apontando que “é preciso recentrar a esperança dos madeirenses e dos porto-santenses no Partido Socialista”.

O presidente da comissão regional referiu que, mesmo que o partido não se encontrasse na atual situação interna, o Congresso Regional do PS teria de ser antecipado para não coincidir com o Congresso Nacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Agora, neste contexto em que estamos, num momento de relançamento do partido face aos resultados das eleições regionais, adequa-se obviamente. Aquilo que queremos é dar as respostas necessárias para a região”, acrescentou.

Paulo Cafôfo sublinhou que o partido tem de conseguir agregar “toda a população” e também “outras forças políticas” que pretendam uma mudança na região “numa altura em que o PPD, face aos resultados eleitorais, não consegue estar coligado com um partido, necessitou de outro partido”.

A coligação PSD/CDS-PP venceu as legislativas regionais em 24 de setembro, mas ficou a um deputado da maioria absoluta, tendo sido anunciado, dois dias depois, um acordo de incidência parlamentar com o PAN, que conseguiu um mandato.

“De uma forma improvisada se fez esta coligação e nós aquilo que temos de dizer às pessoas, aos madeirenses e porto-santenses, é que nós não desistimos deles e aqui estamos num momento que será de grande mobilização do Partido Socialista numa reflexão interna, mas também servirá para apresentar já soluções para a região”, afirmou Paulo Cafôfo.

Nas eleições regionais o PS elegeu onze deputados – menos oito em relação às regionais de 2019 -, o JPP cinco e o Chega quatro, enquanto a CDU (PCP/PEV), o BE, o PAN e a IL elegeram um deputado cada.

Cerca de uma semana depois, o presidente do PS/Madeira, Sérgio Gonçalves, anunciou que não se iria recandidatar à liderança da estrutura regional nas próximas eleições internas, reconhecendo que o partido não cumpriu os objetivos definidos para as eleições.

No dia seguinte (03 de outubro), o ex-presidente do PS/Madeira e atual secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo, manifestou a sua intenção de se candidatar à liderança dos socialistas madeirenses.