O mau tempo atacou em força a capital espanhola e Madrid viveu o caos nesta quinta-feira devido à passagem da tempestade Aline, com fortes chuvas a atingir a cidade. Segundo o El Mundo, foram batidos recordes de precipitação, e 19 de outubro passou a ser o dia mais chuvoso de que há memória naquela zona de Espanha.

Os problemas foram semelhantes aos vividos em muitas cidades portuguesas. Embora ao início da manhã o metro estivesse a funcionar com normalidade, muitas estações tiveram de ser fechadas durante o período da tarde devido a inundações e acumulação de água.

Balsas en las carreteras, cortes en el Metro y un 'géiser' en pleno Goya… Caos en el centro de Madrid en el día más lluvioso de su historia https://t.co/T5SurjPrJF pic.twitter.com/y5a9LSlSZ7 — EL MUNDO (@elmundoes) October 19, 2023

Na estação meteorológica Madrid-Retiro foi batido o recorde de precipitação máxima diária, como explicou o meteorologista Samuel Biener, que apontou para valores de 93 litros por metro quadrado. “É histórico. Tornou-se o dia mais chuvoso nesta zona de Madrid desde que há registos. Superou o anterior recorde absoluto de precipitação num dia, que eram os 87 litros por metro quadrado e que caíram no dia 21 de setembro de 1972. Mas as tempestades vão continuar a afetar a área central. A este ritmo, poderão ultrapassar os 100 litros por metro quadrado”, explicou Biener ao El Mundo.

Além do metropolitano, também no Aeroporto Adolfo Suárez-Madrid Barajas o dia se complicou. Segundo relatos de controladores aéreos, citados pela imprensa espanhola, a tarde foi “complicada” com várias pistas a ser encerradas, o que motivou atrasos nos voos.

Así está la calle Alcalá en Cibeles. En vez de @TELETAXIMADRID voy a tener que llamar a Taxi Góndola! ???? pic.twitter.com/AkA4SudZW5 — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) October 19, 2023

Devido ao perigo de queda de árvores, a Câmara Municipal de Madrid optou por fechar vários parques da cidade: Retiro, El Capricho, Jardins Sabatini, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Quinta Torre Arias, Quinta de los Molinos, Rosaleda del Parque del Oeste, Lineal del Manzanares e Fuente del Berro encerraram portas entre as 15h às 18h00, altura em que a cidade esteve em alerta vermelho, com as rajadas de vento a atingir velocidades de até 62 quilómetros por hora.

???? Colapso en carreteras y Metro de Madrid en el día en el que se ha batido el máximo histórico de lluvia en el centro de la capital 51 años después https://t.co/2Os7lUp6jd — EL PAÍS (@el_pais) October 19, 2023

A imagem do dia foi captada em Goya, onde se formou o que parecia ser um geiser. Na verdade, era vapor: água que cai pela grelha de ventilação do metro e evapora.