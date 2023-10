O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decretou prisão preventiva para um dos três suspeitos de tráfico de droga detidos na operação policial de terça-feira na Pasteleira Nova, no Porto, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da PSP.

O suspeito de 40 anos, residente no Porto, alegado líder do grupo, foi detido na terça-feira, no âmbito de uma operação policial que apreendeu 20 mil doses de estupefacientes e que culminou com a detenção de três suspeitos.

Presentes a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira, os outros dois detidos — um homem de 18 anos e uma mulher de 37 anos — ficaram sujeitos a apresentações diárias enquanto aguardam julgamento, revelou fonte da PSP.

Os três suspeitos dedicavam-se alegadamente ao tráfico de droga no bairro da Pasteleira Nova.

Na quarta-feira, em comunicado, a PSP adiantava que a operação policial de prevenção criminal e combate ao tráfico de droga e posse de armas proibidas naquele bairro foi desencadeada pela Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano na terça-feira pelas 12h30, tendo contemplado a realização de três buscas domiciliárias e quatro buscas não domiciliárias nas cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia.

No âmbito desta operação policial foram apreendidas cerca de 16.405 doses de heroína, 4.369 de cocaína, 20 de liamba, 18 de haxixe, além de mais de 9.522 euros, duas armas de fogo e 32 munições, dois automóveis e um motociclo, bem como balanças de precisão, moinhos, prensa e diversos objetos utilizados na preparação, embalamento e venda direta de estupefacientes.

Na terça-feira, a coordenadora do Programa de Consumo Vigiado do Porto, Diana Castro, afirmou que “já é explícito” o regresso do tráfico de droga ao bairro da Pasteleira e defendeu a necessidade de serem encontradas respostas de alojamento para os consumidores.