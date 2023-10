A Tesla informou os accionistas dos resultados financeiros obtidos no exercício do 3.º trimestre de 2023, período em que ficou aquém das previsões dos analistas de Wall Street, que apontavam para uma facturação de 24,256 mil milhões de dólares e uma distribuição de dividendos de 0,73 dólares por acção.

Em carta enviada aos investidores, o construtor norte-americano declarou que a facturação entre Julho e Setembro foi de 23,350 mil milhões de dólares, com a distribuição de lucros a ser de 0,66 dólares por título. Estes valores incluem não só a produção e a venda de veículos, como a de baterias estacionárias, sistemas fotovoltaicos e fornecimento de energia. Apesar da redução ao nível das receitas, a Tesla acabou por facturar mais 9% do que no mesmo período de 2022.

De recordar que a marca já tinha avançado, no início de Outubro, com os resultados de Julho a Setembro, em matéria de volume de produção e de vendas, período em que comercializou cerca de 435 mil veículos, abaixo pois dos 466 mil vendidos no trimestre anterior, fruto de algumas fábricas que se dedicam aos Model 3 e Y terem parado para proceder a alterações destinadas a acelerar a produção. No 3.º trimestre, a marca norte-americana fabricou cerca de 430 mil unidades, praticamente 50 mil abaixo do que produziu no 2.º trimestre (479 mil).

Apesar dos resultados abaixo das previsões, a Tesla avançou ainda que a margem de lucro bruta foi de 17,9%, com os custos por veículo a continuar a baixar, fixando-se agora em torno de 37.000 dólares. O construtor revelou igualmente que o cash flow aumentou em cerca de 0,8 mil milhões de dólares, atingindo 26 mil milhões. Pode acompanhar o anúncio dos resultados em baixo: