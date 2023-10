O WhatsApp vai começar a permitir que os utilizadores tenham duas contas conectadas ao mesmo tempo, no mesmo smartphone. Com este novo recurso, será possível alternar, na mesma aplicação, entre uma conta profissional e pessoal deixando de ser necessário desconectar uma para aceder à outra ou andar com dois telemóveis.

A novidade foi esta quinta-feira anunciada por Mark Zuckerberg, CEO da Meta, no Facebook. Em comunicado, a tecnológica detalha que a funcionalidade de ter duas contas em simultâneo vai estar disponível “para os utilizadores de Android ao longo das próximas semanas e meses”. O Observador apurou que os utilizadores do sistema operativo iOS vão ter de aguardar para receberem novidades acerca da disponibilização do novo recurso.

A opção de ter duas contas do WhatsApp com sessão iniciada ao mesmo tempo só poderá ser utilizada por aqueles que tiverem um segundo número de telefone e um smartphone que aceite mais do que um cartão SIM. Nesse caso, depois de ser introduzido o segundo cartão, é possível configurar a segunda conta: abrir as definições, clicar na seta que vai aparecer ao lado do nome de utilizador e carregar em “adicionar conta”.

A tecnológica explica que “o utilizador pode controlar as configurações de privacidade e notificação em cada conta”. O novo recurso chega após uma atualização, que ficou disponível no início deste ano, que permitiu que a mesma conta WhatsApp fosse utilizada em vários telemóveis.