O jogador português Afonso Sousa, neto de António Sousa (estrela do Futebol Clube do Porto nos anos 80), caiu este sábado inanimado no relvado durante o jogo do Lech Poznan, clube polaco que representa, com o LKS Lodz. O médio de 23 anos foi transportado para o hospital e já fez saber nas redes sociais que está “estável e com boa saúde”.

Afonso Sousa entrou em campo aos 60 minutos, tendo perdido os sentidos cerca de 24 minutos depois, sem que tenha existido contacto com qualquer outro adversário ou colega. No X, antigo Twitter, o futebolista escreveu que se tratou apenas de “um pequeno susto” e agradeceu “a todos pelas mensagens”.

Estou estável e com boa saúde. Foi só um pequeno susto. Obrigado a todos pelas mensagens//I am stable and in good health. It was just a little scare. Thank you everyone for the messages ❤️ pic.twitter.com/2nwrw73vq7 — Afonso Sousa (@afonso_sousa10) October 21, 2023

Antes da publicação de Afonso Sousa, John van den Brom, treinador do Lech Poznan — que venceu o jogo por 3-1 — já tinha dito que tudo parecia estar “bem”. “Foi levado para o balneário e continua sob cuidados dos nossos médicos. Vai ao hospital para fazer exames para saber o que aconteceu, mas por enquanto tudo parece bem”, afirmou o técnico, que é citado pela imprensa polaca.

Afonso Sousa, jogador que foi formado no FC Porto, é filho e neto de antigos futebolistas, Ricardo Sousa e António Sousa, respetivamente. Esta época já participou em 14 jogos do Lech Poznan, somando uma assistência. Por Portugal, nos sub-21, conta com 13 internacionalizações e três golos, segundo os dados do Transfermarkt.