O Manchester United estava de luto. A morte de Sir Bobby Charlton assaltou Old Trafford com a dor da perda de uma das maiores lendas do clube inglês. A visita dos red devils ao terreno do Sheffield United obrigava a uma homenagem ao antigo jogador que usou a camisola do clube em 758 ocasiões e marcou 249 golos. Afinal de contas, o Manchester United é um clube habituado a reerguer-se de tragédias como o acidente aéreo de Munique, em 1958, que vitimou grande parte dos Busby Babes, alcunha atribuída à equipa naquela altura, mas ao qual Bobby Charlton sobreviveu.

Era desse ingrediente que o Manchester United precisava para vencer o Sheffield United: um pouco de sorte no meio do caos. Bobby Charlton despede-se da sua paixão futebolística numa altura em que o clube se encontra em tempos de mudança, estando à beira de uma reformulação que pode começar desde logo com a aquisição por parte do milionário Sir Jim Ratcliffe de parte do capital do clube após o Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani ter deixado a corrida.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na perspetiva de reestruturação, o técnico Erik ten Hag pode até começar a ter o lugar em risco visto que o nono lugar, com quatro derrotas em oito jogos para a Premier League, afastava, pelo menos para já, o Manchester United da luta pelo título que escapa à equipa desde 2013. Independentemente de tudo, o técnico neerlandês, a minutos do encontro começar, deixou uma mensagem de condolências às pessoas próximas de Bobby Charlton. “Os nossos pensamentos estão com a família, com a sua mulher”, disse ten Hag. “Não apenas o mundo do futebol, todo o mundo perdeu uma grande pessoa, uma lenda, um gigante. Ele foi assim dentro do campo e, definitivamente, fora do campo”.

Bruno Fernandes, o capitão do Manchester United, subiu ao relvado com uma coroa de flores vermelhas e brancas. Antes do início do encontro, os jogadores estiveram um minuto alinhados nos centro do relvado. O silêncio que estava previsto foi interrompido por aplausos em honra de Bobby Charlton. Uma vez nos estádio, os adeptos do Manchester United tinham já aquecido as vozes com cânticos em honra da lendária figura do clube.

Era hora de dar início à homenagem possível. Cameron Archer obrigou Onana a usar a máxima extensão do seu corpo parar o remate. A resposta veio por parte de Scott McTominay (29′) que correspondeu a um passe de Bruno Fernandes com um remate para o fundo das redes. No entanto, o escocês cometeu o erro de colocar o braço na trajetória do cruzamento de Ben Osborn. Na cobrança, Oli McBurnie (34′) empatou. Num lance que começou em Antony, pela primeira vez titular desde o caso de violência doméstica em que esteve envolvido, Rashford cruzou para Hojlund ficar perto de deixar de novo os red devils na frente, mas nada mudou até ao intervalo.

Além de não estar a conseguir ser especialmente criativo, o Manchester United colocou-se numa situação em que podia ter sofrido a reviravolta. Ia valendo Onana a travar Norwood e depois Brewster. Responderam os red devils com um remate ao lado de Rashford ao lado. A partir daí, o Manchester United atacou com maior consistência até surgir a oportunidade de Diogo Dalot (77′) receber a bola de frente para a balizar e a enviar ao ângulo da baliza de Wes Foderingham.

Num jogo em que vencer significava mais do que três pontos, o Manchester United fez a Bobby Charlton a homenagem possível que pode ser o primeiro passo para algo maior, mas que, para já, significa pouco mais do que um encurtar de distância para os lugares europeus. O Sheffield United soma mais uma derrota e afunda-se no último lugar com apenas um ponto.