O ex-secretário-geral da NATO e ex-chefe da diplomacia europeia, Javier Solana, disse esta sexta-feira que as leis dos crimes de guerra são muito particulares, afirmando ainda que “sim, Israel está a cometer crimes de guerra”.

No seu livro Testigo de un tiempo incierto [Testemunha de um tempo incerto, em português], Solana afirmou ter visto “o sofrimento em Gaza durante muitos anos”.

Quando eu estava no comando, abrimos a passagem de Gaza pela primeira vez com as forças policiais europeias. Conheço bem o local e sei as dificuldades que lá se estão a passar. Gaza é uma prisão a céu aberto”, disse Solana.