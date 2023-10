A economia da Alemanha registou uma contração no terceiro trimestre deste ano, de 0,1% em cadeia, ainda assim menor do que antecipado por alguns analistas (segundo a Bloomberg era esperada uma queda de 0,2%).

No segundo trimestre, a Alemanha conseguiu manter-se à tona de água, com um crescimento de 0,1% (em vez da estagnação que tinha sido indicada anteriormente). Os dados do primeiro trimestre foram igualmente alvo de revisão, tendo a economia alemã estagnado nos primeiros três meses do ano (o resultado inicial tinha apontado para uma contração de 0,1%). Assim, o terceiro trimestre foi o primeiro de contração.

A Alemanha tem andado a lutar para não entrar em recessão técnica, que é registada quando há dois trimestres seguidos de contração.

De acordo com o gabinete estatístico, a debilidade alemã chegou do consumo interno, com as famílias a conterem gastos. Nos contributos positivos estão os investimentos em maquinaria e equipamento.

Em termos homólogos, a economia caiu, no terceiro trimestre, 0,8%. Aqui sim há dois trimestre consecutivos de queda, mas para a recessão técnica o que conta é a evolução em cadeia ou seja trimestre a trimestre.

Ainda assim são crescimentos muito débeis da maior economia europeia e um dos principais parceiros comerciais de Portugal. O Banco de Portugal já antecipou uma queda no PIB português no terceiro trimestre. Os dados preliminares serão divulgados esta terça-feira pelo INE.

O FMI aponta mesmo que a Alemanha acabe 2023 com uma contração de 0,5%.