O treinador da seleção feminina de futebol considerou, esta segunda-feira, que a “consistência” será a palavra-chave para o duelo desta terça-feira, frente à Áustria, da quarta jornada da Liga das Nações que se realiza na Póvoa de Varzim.

A equipa lusa vem de uma derrota (2-1) frente a este mesmo adversário, no jogo realizado na sexta-feira, no qual, apesar do resultado, Francisco Neto também tirou ilações positivas.

“Independentemente do resultado, foi claro que fizemos boas coisas, sobretudo no primeiro tempo. Como treinadores, queremos fazer coisas boas durante todo o jogo e uma das coisas que trabalhamos foi a finalização”, disse.

O selecionador nacional mostrou ambição de “repetir a consistência mostrada nessa fase inicial da partida”, mas também de “criar mais chances de golo e manter um bom volume de jogo”.

“Também trabalhámos outros aspetos, e amanhã [terça-feira] será uma história diferente. A nossa reação à perda no primeiro tempo foi boa, mas na segunda parte não fomos tão fortes. Também neste capítulo queremos ser mais consistentes”, notou.

Com duas derrotas e uma vitória nos primeiros três jogos do grupo, o selecionador nacional considerou que equipa “apenas depende si para se manter neste primeiro patamar da Liga das Nações, sendo esse o grande objetivo”.

“Para pensar em algo mais precisamos de outros resultados, mas temos de ir fazendo o nosso trabalho e pontuando. Queremos ficar com estes três pontos para depois preparar a próxima dupla jornada, em novembro. É uma competição curta, com pouca margem de erro, temos de ser mais vezes superiores”, disse Francisco Neto, na antevisão ao encontro.

Com a mesma opinião sobre a prestação de Portugal, a jogadora Ana Borges vincou que a equipa “sabe o que melhorar”, esperando que “o apoio do público” dê ainda mais alento ao grupo.

“Depois da derrota, o que queremos é que chegue rápido o jogo para conseguirmos os três pontos. Procurámos trabalhar tudo, não apenas a falta de eficácia. Também trabalhámos alguns erros que cometemos na defesa. Tentámos sobretudo melhorar o coletivo” enumerou a jogadora que integra os quadros do Sporting.

Portugal ocupa o terceiro lugar do Grupo A2 da Liga das Nações, com três pontos, menos um do que a Áustria, segunda classificada, numa ‘poule’ liderada pela França, com nove pontos, e fechada pela Noruega, quarta classificada, com um.

O jogo entre Portugal e Áustria, da quarta jornada do grupo, está agendado para as 18h15 de terça-feira, no Estádio do Varzim, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto.