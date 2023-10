Siga aqui o nosso liveblog do conflito entre Israel e o Hamas

O Hamas publicou esta segunda-feira um vídeo que diz mostrar três mulheres em cativeiro. No clip, de apenas 76 segundos, uma das mulheres dirige-se diretamente ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, criticando o governo por ter falhado em proteger os civis durante o ataque lançado pelo Hamas a 7 de outubro.

“Estamos a carregar a responsabilidade do vosso fracasso político, de segurança e militar de 7 de outubro. Não havia exército, ninguém chegou. Ninguém nos protegeu”, sublinhou uma das mulheres, citada pela Al Jazeera.

“Somos civis inocentes que pagam impostos a Israel. Estamos em cativeiro e em más condições. Vocês estão a matar-nos”, continua a mulher, falando em hebraico. Acusa o primeiro-ministro de estar a matar os cidadãos israelitas. “Quer matar-nos? Não é suficiente que já tenha matado toda a gente? Não é suficiente a quantidade de cidadãos israelitas que foram mortos?”, questiona.

A mulher apela também que as autoridades israelitas libertem os reféns “agora”, mesmo que para isso tenham de soltar os prisioneiros palestinianos. “Libertem os cidadãos deles, libertem os prisioneiros deles, libertem-nos a todos. Deixem-nos regressar para as nossas famílias”, acrescentou.

Não é claro quando, onde e em que condições o vídeo foi gravado e se as reféns no vídeo foram coagidas.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já se pronunciou sobre as imagens, que descreveu como um ato de “propaganda psicológica cruel do Hamas-ISIS”. “Vamos fazer tudo para devolver os civis raptados [pelo Hamas] e os que estão desaparecidos a casa”, garantiu Netanyahu num comunicado divulgado pelo seu gabinete.

Segundo as autoridades israelitas, o Hamas raptou 239 pessoas nos ataques do dia 7 de outubro. Até agora, apenas quatro, incluindo duas norte-americanas, foram libertadas, através de uma negociação mediada pelo Qatar.

Esta segunda-feira de manhã, as autoridades israelitas revelaram que uma jovem que se acreditava ter sido raptada pelo Hamas num festival de música no dia 7 de outubro estava morta.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita revelou que a jovem foi identificada como Shani Louk, de cidadania israelita e alemã. “Shani, que foi raptada de um festival de música, torturada e levada para Gaza por terroristas do Hamas, viveu horrores inimagináveis. Os nossos pensamentos e orações estão com a família e amigos de Shani”, pode ler-se numa publicação do ministério na rede social X (antigo Twitter).

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.

Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.

Our hearts are broken ????.

May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 30, 2023