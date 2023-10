Imagens de alguns dos 229 reféns israelitas raptados pelo movimento extremista islâmico Hamas são esta segunda-feira exibidas no Porto e em Lisboa como forma de sensibilizar os portugueses para a situação em Gaza.

Esta é uma iniciativa local de israelitas e judeus em Portugal, principalmente em Lisboa, porque somos cidadãos preocupados”, afirmou um dos promotores, Eyal Goldman, residente no Porto.

“Somos pessoas independentes, não relacionadas com o governo israelita, nem com a comunidade judaica. Estamos a fazer isto espontaneamente, a partir da nossa crença e da nossa preocupação” com a situação humanitária dos reféns, disse Eyal Goldman à Lusa

O promotor da iniciativa disse que a ideia é “apelar à humanidade e ao povo de Portugal para que apoiem este apelo internacional a partir de Portugal”, lembrando que “mais de 230 pessoas, foram raptadas, entre elas 18 pessoas idosas, com mais de 75 anos e há 33 reféns menores”. “Muitos viram os seus pais e a sua família serem assassinados diante dos seus olhos e foram raptados pela organização terrorista Hamas para Gaza sem qualquer ajuda ou família”, afirmou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sem qualquer questão política, apelamos às pessoas para que condenem esta situação e exijam a sua libertação imediata”, acrescentou.

As imagens dos reféns começaram a ser exibidas esta segunda-feira em Lisboa, no Parque Eduardo VII, e no Porto, na Avenida dos Aliados.

De acordo com a última avaliação das autoridades israelitas, pelo menos 239 reféns raptados por comandos do Hamas durante o ataque em solo israelita em 7 de outubro estão detidos na Faixa de Gaza.

Este ataque, numa escala sem precedentes, desencadeou uma guerra que já deixou milhares de mortos dos dois lados.