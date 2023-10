O incêndio que deflagrou na manhã desta segunda-feira num forno da empresa de cristalaria Crisal, na Marinha Grande, no distrito de Leiria, não provocou feridos e a “situação está controlada”, refere um comunicado enviado à agência Lusa.

O Forno 1 estava a ser intervencionado por uma equipa especializada externa, que procedia ao revestimento a frio, tendo durante essa fase ocorrido uma fuga de vidro numa das paredes laterais. A fuga foi imediatamente controlada pelas nossas Brigadas de Primeira Intervenção, que já se encontravam no local como prevenção, face aos riscos que este tipo de operação comporta”, explicou o comunicado da Crisal.

A empresa sublinha que a “situação está controlada, sem nenhum incidente ao nível da segurança dos colaboradores e equipas envolvidas“.

Por forma a garantir a quantidade de água e recursos necessários à operação, a Crisal acrescenta que “houve necessidade de solicitar o apoio dos Bombeiros da Marinha Grande, Leiria e Maceira”, afirmando que a Crisal ativou o seu Plano de Emergência Interno, o “adequado ao risco que se verificou“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em junho de 2022, com a aquisição da Crisal pelo grupo Anders Invest, foi tomada a decisão da substituição do Forno 1 por um novo forno Oxy-Híbrido, o que irá acontecer já em 2024. Face à tecnologia deste novo forno, a Crisal irá melhorar a sua eficiência energética, reduzindo também as emissões de CO2 [dióxido de carbono]”, revela a nota de imprensa.

Segundo a empresa, com este investimento, a Anders Invest “pretende transformar o Grupo Leerdam Crisal Glass (LCGlass), do qual a Crisal faz parte, no produtor de vidro de mesa mais sustentável da Europa”.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Região de Leiria, o alerta para o fogo foi dado pela 10h24.

Estiveram no local os Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, de Leiria e da Maceira e a PSP, num total de 26 operacionais e dez veículos.