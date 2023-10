O vereador do PS José Dias defendeu esta segunda-feira a reprogramação das obras do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) que decorrem no centro de Coimbra, para “conter os inúmeros bloqueios nas acessibilidades da cidade”.

Apesar de propor uma reprogramação das obras para aliviar os congestionamentos sentidos na cidade face à empreitada, o vereador na oposição salientou que o SMM “mudará toda a dinâmica de mobilidade da cidade e da região”.

Numa intervenção durante a reunião do executivo desta segunda-feira, José Dias focou-se nos últimos dois anos de mandato, tendo recordado a defesa do prolongamento da rede dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) a várias freguesias do concelho. O vereador socialista reafirmou a necessidade de um investimento na via estruturante entre Santa Clara e São Martinho do Bispo.

José Dias criticou também o facto de o executivo, com maioria da coligação Juntos Somos Coimbra (liderada pelo PSD), ainda não ter relançado o orçamento participativo.

Não nos deixaremos de bater pela sua restituição, por ser um elemento básico de envolvimento das populações”, vincou.

No período antes da ordem do dia, o vereador voltou a lamentar que o atual executivo tenha “arrumado numa gaveta” o Programa Municipal para as Alterações Climáticas.