Os bispos católicos espanhóis dizem estar dispostos a colaborar com o estado na criação de um fundo destinado a indemnizar as vítimas de abusos sexuais de menores, mas com uma condição: esse fundo tem de servir para indemnizar todas as vítimas deste tipo de crimes, e não apenas as que sofreram abusos no contexto da Igreja Católica.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, em conferência de imprensa, pelo bispo espanhol Francisco César García Magán, bispo de Toledo e atual porta-voz da Conferência Episcopal Espanhola (CEE) — poucos dias depois de ter sido apresentado um relatório público sobre a realidade dos abusos sexuais no contexto da Igreja Católica em Espanha ao longo das últimas décadas.

O relatório, apresentado na última sexta-feira, foi realizado pelo gabinete do provedor de justiça, Ángel Gabilondo, a pedido do Congresso espanhol, e tem um número que salta à vista: cerca de 440 mil pessoas, o que corresponde a 1,13% da população adulta espanhola, terá sofrido algum tipo de abuso sexual na infância cometido por membros do clero ou por outros elementos da hierarquia da Igreja Católica. O número resulta de um cálculo realizado a partir de cerca de 8 mil entrevistas conduzidas pelo gabinete do provedor.

