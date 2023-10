O exterior da Motorpoint Arena, em Nottingham, encheu-se de flores, de sticks e das mais variadas formas de tributo. No passado domingo, Adam Johnson jogador de hóquei no gelo, morreu após ter sido atingido na garganta pelo patim de um adversário e o pavilhão que lhe servia de casa prestou-lhe o devido tributo.

Mick Holland, um jornalista local especialista em hóquei, relatou ao The Athletic que Nottingham “é uma cidade solidária que se une em tempos difíceis” e que “inclusivamente pessoas fora do hóquei” estão “em choque” por causa da morte do jogador dos Panthers. No jogo diante dos Sheffield Steelers, foram cerca de 8.000 pessoas que assistiram ao vivo ao momento em que Matt Petgrave acertou no companheiro de profissão em circunstâncias que estão a ser investigadas pela polícia.

Nascido em Minnesota, Adam Johnson jogou na NHL antes de começar uma digressão pela Europa. Na Liga norte-americana representou os Pittsburgh Penguins, equipa ao serviço da qual realizou 13 jogos divididos entre as temporadas 2018/19 e 2019/20. O único golo que marcou foi contra os Minnesota Wild, equipa da sua cidade natal. Os Penguins defrontaram os Anaheim Ducks esta segunda-feira e prestaram homenagem a Johnson. Todos os jogadores da equipa de Pittsburgh usaram uma referência ao antigo colega nos capacetes.

Honoring and remembering ????

Tonight the Penguins will wear an ‘AJ 47’ decal on their helmets for their former teammate, Adam Johnson.

There will be a pre-game ceremony and celebration of life after warmups. pic.twitter.com/7G2Hz3Td4X

— Pittsburgh Penguins (@penguins) October 30, 2023