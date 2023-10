Nos livros, o Pequeno Nicolás é retratado como um “aluno mediano, mas bom companheiro, com uns pais que o adoram e um grupo de amigalhaços”. Já na vida real, a descrição é bem diferente. Além de ser um burlão espanhol, que se fez passar por representantes do governo e dos serviços secretos, é um jovem de 29 anos sem carta de condução.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, mais conhecido como “pequeno Nicolás”, foi detido na passada sexta-feira por possuir uma carta de condução falsa, alegadamente adquirida através de um hacker, noticiou o El Mundo.

Nicolás, cujo nome ficou conhecido em 2014, quando se fez passar por representantes com altos cargos no governo — nomeadamente como dirigente do PP, assessor do Gabinete Económico do Palácio da Moncloa, das direções da Guardia Civil ou até do Centro Nacional de Inteligência —, foi acusado do crime contra a segurança rodoviária e de falsificação de documentos, tendo sido levado por elementos do Grupo de Investigação Tecnológica da Brigada Provincial de Granada e da Secção de Cibercrime da Polícia Judiciária de Madrid.

