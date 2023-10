As autoridades britânicas confirmaram na segunda-feira que foi aberto um inquérito à morte de Adam Johnson, em pleno campo de hóquei no gelo, no sábado. Um antigo jogador da liga norte-americana de hóquei no gelo e vários internautas veem intencionalidade na forma como o outro jogador – Matt Petgrave – atingiu o adversário com o patim, mas a polícia insiste que o público não deve embarcar em “especulações”.

“Os nossos agentes estão no local e a recolher dados” para a investigação que está em curso, confirmou a polícia de South Yorkshire. “Incentivamos o público a evitar especulações sobre o incidente, à medida que prosseguimos com o nosso trabalho”, acrescenta a mesma fonte.

Inúmeros internautas – incluindo praticantes da modalidade – defenderam nos últimos dias, nas redes sociais, que o movimento de Matt Petgrave não foi um movimento natural no hóquei no gelo e que a colisão com um terceiro jogador não justifica que o defesa tenha levantado a perna até à altura da garganta de Adam Johnson.

The video of Adam Johnson getting his throat slashed by an ice skate doesn’t look like the “freak accident” reported by mainstream media. If anything, it looks more like manslaughter.

Johnson was rushed off the ice as he was bleeding profusely from his neck and later died from… pic.twitter.com/HIAQARJshT

— Scott Leventon (@scottleventon1) October 30, 2023