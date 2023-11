Se existem momentos perfeitos, um deles aconteceu quando Jenni Hermoso marcou, aos 89 minutos, o golo da vitória da Espanha contra a Itália (0-1), o primeiro da jogadora a vestir a camisola roja com as insígnias que distinguem as campeãs do mundo. Montse Tomé convocou Jenni depois de na última janela internacional ter deixado a criativa do Pachuca de fora dos primeiros compromissos nos quais orientou a seleção. A treinadora assumiu que o objetivo era “proteger” a atacante após o caso Rubiales.

⚽️ ¡¡????????????????????????!!, ¡¡????????????????????????!!, ¡¡????????????????????????!! Jenni Hermoso caza un balón dentro del área y la manda a la red. ¡Se adelanta España a muy poco del final! ???? @La1_tve ???????? ???? ???????? I 0-1 I 88'#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/m5aTzEByEa — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 27, 2023

Depois dos acontecimentos que marcaram a final do Mundial 2023, Jenni Hermoso tornou-se num símbolo da luta pelo respeito e igualdade no desporto. Várias jogadoras, um pouco por todo o mundo, manifestaram-se mostrando as palavras “Se Acabó” [Acabou-se], slogan que se tornou uma espécie de #MeToo do futebol. Por isso, a edição espanhola da revista GQ nomeou a jogadora Mulher do Ano. Jenni Hermoso confidenciou a esta publicação como tem vivido o período que se seguiu ao beijo de Rubiales.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Continuo a trabalhar com a ajuda da minha psicóloga, que me acompanha há muitos anos. Para mim, a saúde mental é tão importante quanto o treino diário, como as horas que tenho que dormir para poder entrar em campo. Graças a ela sinto-me forte e não fico arrasada nem a pensar em não querer jogar mais futebol. Não perdi o meu entusiasmo”, contou a internacional espanhola.

Jenni Hermoso lamentou não ter visto mais jogadores da seleção espanhola masculina a manifestarem publicamente apoio à seleção feminina no apelo à reestruturação da Real Federação Espanhola de Futebol. A jogadora destacou que a visibilidade que as campeãs mundiais conseguiram também serviu para dar palco às causas LGBTIQA+. Quando questionada sobre o porquê de não existirem mais jogadores, homens, a assumirem serem gays ou bissexuais considerou que se deve ao facto de existir um “protótipo vitalício” do que é ser futebolista. “O pai de família, aquele que tem uma namorada… Faltam referências ao jogador que pensa em sair do armário, pois acredita que isso vai prejudicar a sua carreira desportiva. A sociedade ainda não é inclusiva. Por outro lado, as mulheres têm tido uma mentalidade muito diferente em relação a isto”, comentou, dando o exemplo de Irene Paredes, internacional espanhola, que teve a mulher e o filho a acompanharem-na durante o Mundial.

Não só Jenni Hermoso se tornou uma bandeira de lutas sociais, mas também a seleção espanhola se tem batido por condições de trabalho dignas. Presságios de que algo não estava bem dentro da seleção espanhola não faltavam. “Sempre gostei de estar na seleção a representar o meu país, mas houve algo que nunca me permitiu desfrutar plenamente e se isto [o beijo de Rubiales nas comemorações do Mundial] não tivesse acontecido tudo teria continuado igual”, afirmou a jogadora de 33 anos aplaudindo as mudanças estruturais que, entre outros exemplos, levaram à saída do presidente, Luis Rubiales, e do treinador da seleção feminina, Jorge Vilda, da Real Federação Espanhola de Futebol.

Em meados de setembro, foi alcançado um acordo para o estabelecimento de um salário mínimo na liga espanhola (onde, neste momento, Jenni não se encontra) que impediu uma greve aos jogos do campeonato. Cada jogadora que integre o campeonato vai receber, esta temporada, pelo menos 21.000 euros por ano. “Chamaram-nos caprichosas. Sempre se disse que queríamos ganhar o mesmo que os homens e isso não era verdade. Fico muito irritada quando dizem que o futebol feminino não gera tanto quanto o futebol masculino. Obviamente sabemos disso e nunca pedimos para ser pagas como eles”, disse a centrocampista que revelou ter sido ameaçada pela postura feminista que adotou.

“Sempre morei num bairro humilde e é fundamental ter em conta o trabalhador. Graças a este desporto temos uma posição e podemos mudar muitas vidas, mesmo que não tenhamos plena consciência disso. Agora, como campeãs, somos mais ouvidas. A nível pessoal, não luto por estatuto. A minha vida é o meu bairro, a minha família, a minha gente, as coisas mais básicas. Nunca farei nada só para ganhar mais dinheiro. Poder lutar por isso [condições mais dignas para as jogadoras de futebol] é outro motivo de orgulho e é aí que quero ser ser conhecida”, apontou Jenni Hermoso.