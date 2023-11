A Câmara de Leiria atribuiu 819 mil euros a três instituições particulares de solidariedade social (IPSS) para a construção de creches, o que vai permitir mais 126 lugares para crianças, foi esta terça-feira anunciado.

Numa nota de imprensa, o município informa que assinou na segunda-feira “contratos-programa de apoio financeiro com três instituições do setor social do concelho, num montante de 819 mil euros, com o objetivo apoiar a construção de creches, criando mais 126 lugares para crianças”.

Segundo a autarquia, esta medida representa “uma importante resposta social na área da infância”.

A Associação de Desenvolvimento e Bem Estar Social da Freguesia da Barreira, a Academia Cultural e Social da Maceira e o Centro Social Paroquial Paulo VI foram as entidades contempladas com este apoio, sendo os respetivos projetos também comparticipados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), adiantou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As três entidades recorreram ao projeto modelo das creches que foi desenvolvido pelo município e disponibilizado gratuitamente, disse fonte da Câmara à agência Lusa.

Na sessão de assinatura dos contratos-programa, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, citado na nota de imprensa, realçou o importante papel desempenhado pelas IPSS na resposta às necessidades sociais mais prementes.

Por outro lado, considerou que a construção de creches constitui uma prioridade no concelho, nomeadamente para dar resposta à elevada procura que Leiria regista de população que aqui pretende residir e trabalhar.

O município esclareceu ainda que “a construção de creches responde a necessidades de prioridade elevada diagnosticadas e identificadas nos instrumentos de planeamento do Plano Local de Ação Social de Leiria”.

Em agosto do ano passado, a autarquia anunciou que elaborou um projeto modelo para a criação de creches que está a disponibilizar a instituições do concelho que vão avançar com esta resposta social.

De acordo com a Câmara, o projeto para a resposta social de creche, que foi disponibilizado às instituições que pretendessem candidatar-se com este modelo, está disponível para outras entidades congéneres do concelho, para beneficiarem de uma redução dos custos relativos à elaboração dos projetos e ainda ganhos de tempo.

Em julho, a vereadora com o pelouro da Ação Social, Ana Valentim, divulgou que o concelho de Leiria iria aumentar a oferta para mais de 200 crianças com a construção e ampliação de novas creches, com financiamento do PRR.

Na ocasião Ana Valentim, adiantou que das candidaturas aprovadas três instituições vão beneficiar deste projeto tipo (modelo) para a instalação de creches, a Academia Cultural e Social da Maceira, o Centro Social Paroquial Paulo VI e da Associação de Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Freguesia da Barreira.

Outras três, com apoio do PRR para a mesma resposta, são a Fundação Santa Margarida do Arrabal, a AMITEI – Associação de Solidariedade Social de Marrazes e a Associação de Desenvolvimento Social da Loureira, “esta última a quem o município cedeu uma escola desativada para implementação de uma creche”.

“Estas têm projeto próprio”, disse a vereadora.