Já há combustível no centro e no sul de Faixa de Gaza para o uso em “plantas de dessalinização, hospitais e para a movimentação de trabalhadores da Organização das Nações Unidas” (ONU) e outras organizações internacionais. A informação foi avançada por David Satterfield, enviado especial dos Estados Unidos da América (EUA) para Assuntos Humanitários no Médio Oriente, num briefing online que manteve com os jornalistas e no qual o Observador esteve presente.

“Há três semanas não tínhamos combustível. Agora já está disponível dentro do centro e do sul. Estamos a trabalhar para que se consiga obter mais combustível”, afirmou David Satterfield. Esta informação contraria o que tem sido dito por dirigentes israelitas, que, nos últimos dias, têm publicamente rejeitado a entrada de combustível na Faixa de Gaza. Segundo o Times of Israel, a 2 de novembro, as chefias militares israelitas já admitiam esse cenário, mas o governo israelita tê-lo-á recusado.

Mesmo com combustível disponível em algumas regiões da Faixa de Gaza, o enviado especial norte-americano disse ser “preciso muito mais” ajuda. Um dos principais focos agora passa por garantir bens alimentares: “É preciso abrir padarias e é preciso que haja gás para cozinhar”. “Estamos a trabalhar nisso”, prometeu, sem entrar em grandes detalhes.

“Nas atuais circunstâncias”, os Estados Unidos, reforçou o responsável no encontro, têm tentado assegurar as necessidades básicas dos civis palestinianos, mas ainda só conseguiram garantir o “mínimo”. Neste momento, “cerca de 150 camiões com ajuda humanitária entram em Gaza diariamente”, mas fornecem apenas o “básico”, nomeadamente bens alimentares. “Mas há mais necessidades”, apontou David Satterfield.

Com a abertura de pausas humanitária diárias de quatro horas — informação divulgada esta quinta-feira pela Casa Branca —, David Satterfield, que já desempenhou o cargo de embaixador norte-americano no Líbano e Turquia, espera que a passagem de camiões humanitários se “torne mais segura” — e que facilite a entrada de ainda mais ajuda, bem como a saída da Faixa de Gaza de palestinianos “feridos” e também cidadãos estrangeiros.

“O nosso governo está a enveredar esforços políticos para minimizar a perda de vida de civis e tentar poupá-los dos ataques”, assinalou o enviado especial norte-americano. Ainda assim, o responsável reconheceu que é difícil, uma vez que, “nos últimos 14 a 16 anos, o Hamas colocou-se dentro e debaixo” (em túneis) de locais onde se presta ajuda humanitária, o que torna mais provável um ataque pelas tropas israelitas.

Sobre o futuro da Faixa de Gaza, David Satterfield reiterou a posição dos Estados: será governada por palestinianos. “Acreditamos na solução dos dois Estados”, afirmou, ressalvando, no entanto, que o Hamas deve ser eliminado de qualquer liderança da região.