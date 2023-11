Só não é um “voto de confiança” porque normalmente, pelo menos no futebol português, “voto de confiança” tende a significar um pré-aviso de que se os resultados não aparecerem existe um fim de linha. Assim, fica sobretudo como um carimbo de confirmação para o caminho feito nos últimos meses com vários recordes do clube minhoto batidos à mistura, pela campanha feita no último Campeonato: Artur Jorge renovou contrato com o Sp. Braga por mais uma temporada, ficando assim com vínculo até junho de 2025.

“Com passagens pelos Sub-19, Sub-23 e equipa B, o antigo capitão do SC Braga lidera a equipa principal desde o arranque da época 2022/23, tendo alcançado na temporada transata o terceiro lugar na Liga (assente no maior registo pontual da história do clube no campeonato), tendo ainda garantido esta época a terceira presença do clube na fase de grupos da Liga dos Campeões”, destacou o clube no anúncio.

“Artur Jorge foi o treinador que alcançou a maior pontuação da história do clube na Liga Portuguesa (78 pontos), tendo ainda o recorde de vitórias (35) e de golos marcados (107) numa época desportiva. Artur Jorge foi, ainda, o treinador do SC Braga que alcançou mais rapidamente as 50 vitórias pelo clube”, frisou ainda o mesmo comunicado sobre o técnico que ultrapassou no último mês os 300 encontros como treinador dos arsenalistas (soma agora 303), contando com todas as passagens pelas camadas jovens e pela equipa B.

O Sp. Braga ocupa atualmente o quarto lugar da Primeira Liga com 20 pontos, a dois do FC Porto, cinco do Benfica e oito do Sporting, com quem empatou na quarta jornada. Em paralelo, os minhotos conseguiram a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões após passarem duas eliminatórias com o Backa Topola e o Panathinaikos, levando três pontos nas quatro primeiras jornadas entre uma vitória (Union Berlim fora, 3-2) e três derrotas (Nápoles em casa 2-1, Real Madrid em casa e fora por 2-1 e 3-0).

