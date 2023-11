O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, alertou hoje que “uma estratégia que ignora os custos humanos não vai funcionar e tornará a paz impossível” em Israel e na Palestina.

“A forma como Israel se defende é importante”, sublinhou numa mensagem vídeo antes do congresso do Partido Socialista Europeu em Málaga (Espanha), citada pela agência de notícias espanhola Efe.

Para o chefe da diplomacia comunitária deveria ser possível criticar o Governo de Israel sem ser classificado de “antissemita”.

Josep Borrell considerou que a situação em Gaza “é consequência de um fracasso político e moral da comunidade internacional” e que a solução passará por “três nãos e três sins”.

“Não ao regresso do grupo islâmico Hamas a Gaza, não à reocupação de Gaza por Israel e não à dissociação da solução para Gaza do resto do problema palestino como um todo”.

Por outro lado, o alto representante da União Europeia fala num sim à “instalação de uma autoridade palestiniana provisória em Gaza”, “sim ao envolvimento dos Estados Árabes” e “sim a um maior envolvimento da UE na região”.

Após 35 dias de guerra, que começou a 07 de outubro com o ataque do Hamas ao território israelita, no qual morreram mais de 1.400 pessoas e mais de 240 foram raptadas de aldeias perto de Gaza, os bombardeamentos israelitas mataram já mais de 11.000 pessoas e feriram cerca de 27.500, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlada pelo grupo islamita.

O Hamas é classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia e Israel.