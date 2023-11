O FC Porto vem de uma vitória na Liga dos Campeões, mas regressa ao campeonato onde foi surpreendido na jornada passada no Dragão. Em véspera de dérbi na Luz, os azuis e brancos querem vencer em Guimarães para pressionar os rivais, mas o Vitória, quinto classificado, espreita uma ultrapassagem ao dragão. A história não é simpática para o FC Porto que, em 2014, viu Paulo Fonseca ser dispensado do comando técnico depois de uma derrota frente ao Estoril e um empate em Guimarães. O lugar de Sérgio Conceição não estará em risco, mas fica uma curiosidade que os adeptos portistas não querem que se repita. Vai poder acompanhar o jogo numa Emissão Especial que pode ouvir em direto na Rádio Observador.

A bola rola na Rádio Observador depois do Jornal das 20h, e já com a análise de Gabriel Alves, que no final da partida assina o A Força da Técnica e a Técnica da Força. Já o ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso “áudio-árbitro”, vai acompanhar ao segundo a prestação da equipa de arbitragem e faz a súmula depois do apito final em mais uma edição do Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador vai estar o adepto portista e scout Luís Pinto Coelho.

A emissão especial tem a coordenação do Hugo Silva e, no Estádio D. Afonso Henriques, o relato fica a cargo do Ricardo Loureiro.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.

Ouça aqui os golos da vitória do FC Porto sobre o Royal Antuérpia, na Liga dos Campeões: