O idoso de 86 anos que desapareceu na sexta-feira no Monde do Dogueno, no concelho de Almodôvar (distrito de Beja), foi encontrado com vida, mas inconsciente, disse este sábado à agência Lusa fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial de Beja adiantou que o idoso foi encontrado junto à Estrada Nacional (EN) 2, junto ao sítio de Fornalha, no concelho de Almodôvar.

A mesma fonte referiu que o desaparecimento do idoso, com “problemas psicológicos”, tinha sido comunicado às autoridades pelas 21h00 de sexta-feira.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à Lusa que o idoso foi hoje localizado às 12h23.

Foram mobilizados para o local 15 operacionais dos bombeiros e da GNR, apoiados por seis veículos, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde.