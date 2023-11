Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas

O testemunho do pai que sorriu ao saber que a filha estava morta chocou o mundo. “Ou estaria morta, ou em Gaza. E se soubessem o que eles fazem às pessoas em Gaza pensariam que isso é pior do que a morte”, apontou à CNN Thomas Hand, o cidadão irlandês que morava no kibutz de Be’erni, para sustentar o alívio que sentiu ao ouvir as notícias sobre a criança de oito anos, que tinha ido dormir a casa de uma amiga no dia do ataque do Hamas a Israel.

