O Paris Saint-Germain aproveitou da melhor forma o deslize do Nice e passou a líder isolado da Liga francesa de futebol com um triunfo por 3-0 no campo do Reims, uma das surpresas da prova, na 12.ª jornada.

No terreno do quarto classificado da competição, Gonçalo Ramos foi titular nos parisienses, mas a ‘estrela’ do encontro foi Mbappé, que assinou um ‘hat-trick’ (a barra não o deixou chegar ao poker) e o guarda-redes italiano Donnarumma, que manteve a baliza dos campeões galeses a zero com uma ‘mão cheia’ de excelentes intervenções.

Mbappé marcou aos três, 59 e 82 minutos (acertou na barra aos 90) e confirmou a quinta vitória seguida do PSG na Ligue 1, triunfo que valeu o comando isolado, já que, na sexta-feira, no arranque da ronda, o Nice empatou a zero em Montpellier.

Destaque ainda para Vitinha, que rendeu Gonçalo Ramos na partida no arranque da segunda parte.

Após uma época em ‘grande’ no Benfica, Ramos, de 22 anos, continua a mostrar algumas dificuldades na transição para os parisienses, levando apenas dois golos em 15 jogos em todas as provas.

O PSG soma agora 27 pontos, mais um que o Nice, agora segundo, e mais quatro do que o Mónaco, que ainda hoje visita o campo do Le Havre. O Reims é quarto com 20.