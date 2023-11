Antes ainda de anunciar de viva voz aos camaradas europeus que tinha um acordo para Espanha, Pedro Sánchez quis ter um gesto solidário com o amigo António Costa. Na primeira vez que falou no congresso dos socialistas europeus, que termina este sábado em Málaga, o primeiro-ministro espanhol afirmou: “Permitam-me que as primeiras palavras desta intervenção sejam para enviar um abraço em nome da família socialista europeia a um grande socialista, um grande companheiro: António Costa”. Toda a sala aplaudiu e muitos dos presentes de pé.

O primeiro-minstro Pedro Sánchez deixou ainda uma garantia para Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro e outros candidatos que possam surgir no partido irmão em Portugal: “Os socialistas portugueses sabem que podem contar com o PSOE e com todos os socialistas europeus para ganhar as eleições em Portugal no dia 10 de março”.

Já na abertura do Congresso, o presidente do Partido Socialista Europeu (PES) Stefan Löfven disse que os socialistas europeus estão “chocados e tristes” com os “acontecimentos ainda em desenvolvimento em Portugal”, mas posição assumida pelo primeiro-ministro português.

A presidente das Mulheres do Partido Socialista Europeu, Zita Gurmai, disse ao semanário Expresso que tem “confiança total” em António Costa, classificando-o de “pessoa absolutamente credível”. E acrescentou: “Devemos mostrar solidariedade. Hoje é o António, amanhã é outro. Foi isto que aprendi. Temos de proteger os nossos (…) O sistema de justiça tem de ser absolutamente estável e não pode ser politizado”.