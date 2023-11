Quem só viu a primeira meia-hora da visita do FC Porto ao V. Guimarães, este sábado, ficou com a ideia clara de que os vimaranenses iriam golear os dragões. A equipa de Álvaro Pacheco marcou um golo nos 20 minutos iniciais, criou várias oportunidades e não permitiu praticamente nada ao adversário, atropelando por completo o plano desenhado por Sérgio Conceição. No meio de tudo isso, porém, surgiu um herói: Diogo Costa.

O guarda-redes português evitou o descalabro do FC Porto no D. Afonso Henriques, chegando ao final do jogo com sete defesas e até uma grande penalidade defendida, sendo que André Silva acabou por marcar na recarga. Pelo meio, Diogo Costa ainda fez sete passes progressivos, um registo máximo nos dragões, e tornou-se a voz de comando da equipa ao assumir a braçadeira de capitão depois da saída de Pepe.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por tudo isso e mais alguma coisa, foi eleito o Homem do Jogo. “Hoje sou eu, no próximo jogo é outro jogador a fazer a diferença e é isso que faz uma equipa forte. Cada um faz o seu melhor, vamos sempre à procura da vitória. Corremos e, se dermos o nosso máximo, estamos mais próximos de ganhar”, começou por dizer o internacional português na zona de entrevistas rápidas, reconhecendo depois que o FC Porto não esteve ao melhor nível durante a primeira parte.

???????? Vitória Guimarães ???? Porto Só faltou ir lá acima marcar Diogo Costa ???????? defendeu que se fartou e ainda foi o melhor do FCP… a construir ⭐️#LigaPortugal #VSCFCP #RatersGonnaRate pic.twitter.com/rDfGILmuIE — GoalPoint (@_Goalpoint) November 11, 2023

“Estávamos um pouco precipitados, não estávamos a encontrar bem os espaços, mas fizemos um ajuste ao intervalo e a segunda parte foi muito melhor. Aqui temos sempre jogos difíceis, é um grande campo, um ambiente top e é destes palcos que gostamos, duas equipas a dar o máximo e no fim que ganhe a melhor”, acrescentou, comentando depois os pedidos de calma no banco de suplentes no momento em que ia cobrar um pontapé de baliza.

“Eu também entendo os nervos no banco, estão a apoiar e tentam ajudar a equipa. Mas dentro de campo temos de ter essa calma, esse discernimento. Dérbi? Sinceramente, que ganhe o melhor. Estamos muito no início e logo se verá”, terminou Diogo Costa, que foi crucial para o FC Porto chegar à 5.ª vitória seguida no D. Afonso Henriques, algo que nunca tinha acontecido.

????HISTÓRICO!!! Pela primeira vez, o ????FC Porto vence o Vitória SC há 5 jogos consecutivos no D. Afonso Henriques. As vitórias foram todas pela margem mínima. pic.twitter.com/naE5kGiOGs — Playmaker (@playmaker_PT) November 11, 2023

Já Sérgio Conceição, na flash interview, fez a sua análise ao triunfo do FC Porto. “Entrámos bem no jogo e até ao golo, ao penálti, o V. Guimarães meteu-se por cima no marcador e mudando um bocadinho a nossa estrutura habitual para encontrarmos superioridade no corredor central, o que não conseguimos na primeira parte. Acho que houve má interpretação de quando devíamos usar o Evanilson, através do jogo direto, porque tínhamos superioridade no corredor central. E nunca encontrámos o homem livre por demérito nosso e mérito do V. Guimarães. Vimos o V. Guimarães a atacar de forma rápida e retificámos na segunda parte. Não foi um jogo fantástico, é verdade, mas foi muito competitivo. Tivemos a oportunidade de matar o jogo e não conseguimos, levando o jogo até ao fim. Foi um resultado justo frente a uma boa equipa. Se o V. Guimarães tivesse empatado não seria escândalo nenhum, porque trabalhou e fez por isso. No final, ficam os três pontos para a minha equipa”, começou por dizer o treinador, comentando depois as oito oportunidades criadas pelo adversário.

“Acho que na primeira parte pecámos muito por esticar o jogo e não ganhar o primeiro e segundo duelos. Neste tipo de jogos, num ambiente difícil, com jogadores galvanizados, frente a um clube de top 5… Houve má interpretação. É justo dar mérito ao V. Guimarães pelo excelente jogo que fez”, acrescentou.

????Foi a 4.ª vitória do ????FC Porto com reviravolta no marcador em 2023/24, sempre fora de casa:

⚪️Vitória SC, Liga

????????Antwerp, Champions League

????Rio Ave, Liga

????Moreirense, Liga pic.twitter.com/bom79HbWAB — Playmaker (@playmaker_PT) November 11, 2023

Mais à frente, Sérgio Conceição não quis abordar o dérbi da Luz, já este domingo. “O nosso foco é trabalhar em cima deste jogo já a partir de amanhã, perceber o que não fizemos tão bem e trabalhar a equipa para que esta evolução seja contínua e não de altos e baixos. E isso tem-me provocado alguma azia. Pode-se errar naquilo que é um gesto técnico e nunca na intenção de tentar fazer as coisas bem. Se vou ver o dérbi? Obviamente que sim, como apaixonado pelo futebol. É um dérbi, são dois rivais que vão à nossa frente. Obviamente que vou ver”, explicou, antes de terminar com uma explicação sobre a situação de Zaidu, que marcou na primeira parte e saiu aparentemente lesionado na segunda.

“Teve ali um pisão forte e estava com algumas dificuldades, antes disso também senti que ele não estava tão bem. Não esquecer o tempo de paragem que teve e os dois jogos que teve agora. Teve o mérito de aparecer a fazer o golo e obviamente que quando o vi com algumas dificuldades e connosco a precisar de ganhar este jogo, meti o Taremi e o Galeno e baixei o Pepê, algo a que ele já está habituado. Faltou-nos ser mais agressivos nas zonas de finalização”, concluiu.