Um grupo de políticos, de ambas as bancadas do congresso, apresentaram à administração Biden uma proposta para incrementar os impostos à importação de veículos chineses, devido ao risco que estes representam para a indústria norte-americana. De acordo com a Reuters e sem especificar se os visados são os modelos com motor de combustão ou os 100% eléctricos, o Governo americano pode estar em vias de aumentar os 25% actualmente cobrados aos carros provenientes da China, um imposto introduzido por Trump e mantido por Biden.

Este imposto até pode parecer elevado, mas é uma “pechincha” quando comparado com o que os chineses exigem para que um construtor norte-americano (ou europeu) transaccione livremente os seus veículos no mercado chinês. De construir uma fábrica e entregar 50% da propriedade a uma marca local, pertença do Estado (curiosamente, a Tesla foi a única que não teve de “oferecer” metade), a contratar empregados locais e pagar impostos no país, o Governo chinês exige tudo para defender os seus interesses.

Além de pretender reforçar os impostos à entrada de veículos fabricados e exportados a partir da China, o Governo norte-americano pretende ainda fazer um controlo mais apertado sobre os modelos exportados a partir de países com que os EUA têm parcerias comerciais isentas de impostos, como o Canadá e, sobretudo, o México, onde alguns construtores chineses estão a instalar as suas linhas de produção. Esta estratégia visa permitir um acesso privilegiado – e com menos taxas – ao mais apetecido mercado norte-americano.

Enquanto isto, os responsáveis europeus continuam a cobrar apenas 10% de imposto aos carros vindos da China. E as propostas iniciais para igualar as exigências do Governo chinês, impondo a construção de fábricas no Velho Continente, foram rapidamente descartadas pelos alemães, sob pressão das marcas locais, depois de os chineses ameaçarem retaliar sobre as marcas de luxo, que dependem hoje (excessivamente) do mercado chinês.