O volume de encomendas enviadas na China durante o Dia dos Solteiros, o maior período anual de consumo no país asiático, atingiu este ano um novo recorde, com um aumento de 23,22% em relação ao ano anterior.

O Departamento Estatal dos Correios, citado este domingo pela agência de notícias oficial Xinhua, informou que, entre 1 e 11 de novembro, as empresas de correio expresso trataram de 5,26 mil milhões de envios.

Embora o Dia dos Solteiros seja celebrado a 11 de novembro – também conhecido como “duplo 11” -, nos últimos anos os retalhistas não limitaram as ofertas a esse dia, tendo aberto a campanha em meados ou finais de outubro.

No sábado, as empresas de distribuição recolheram 639 milhões de encomendas, quase o dobro do volume habitual e mais 15,76% do que em 2022.

Um inquérito da consultora norte-americana Bain and Co., divulgado esta semana pelos meios de comunicação social locais, indicou que mais de três quartos dos 3.000 potenciais consumidores inquiridos planeavam gastar o mesmo ou menos do que em 2022 neste Dia dos Solteiros.

Por seu lado, as grandes plataformas de comércio eletrónico, como a Alibaba e a JD, tentaram seduzir o público com preços particularmente baixos, embora tenham mantido o perfil discreto dos últimos dois anos, quando estiveram sob escrutínio estatal pelo seu crescente poder, no que diz respeito à divulgação dos seus lucros neste dia.