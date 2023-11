Depois de lançar o Mégane 100% a bateria, a Renault prepara o seu segundo veículo concebido de raiz para ser eléctrico, o Scénic, modelo que era monovolume na geração anterior, com motores de combustão, e que agora evolui para crossover, para estar mais de acordo com as preferências dos consumidores. Tem chegada ao mercado agendada para o primeiro semestre de 2024, mas já pode ser visto na Netflix, na minissérie “Corpos” (Bodies, no título original).

Os oito episódios desta produção britânica de ficção científica e crime, que figura entre as 10 mais vistas da Netflix, decorrem em quatro períodos distintos, nomeadamente 1890, 1941, 2023 e 2053. No presente e no futuro surgem dois veículos Renault, marca que nos últimos dois anos reforçou a presença dos seus modelos como “product placement” em produções na Netflix, como o filme Lost Bullet ou a série Lupin.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Se o veículo escolhido para circular em 2023 foi o Mégane E-Tech eléctrico, o modelo que surge nas imagens 30 anos mais tarde é o Scénic eléctrico. Não o veículo que os portugueses vão poder adquirir na primeira metade do próximo ano, mas sim o Scénic Vision, o protótipo mais futurista que veio dar origem ao modelo de série. A opção faz mais sentido se tivermos em conta a orientação Sci-Fi da minissérie.