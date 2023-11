No centro de uma crise política, o presidente da Iniciativa Liberal quis mostrar que o partido está focado no futuro, nas eleições legislativas antecipadas e, num discurso para os conselheiros nacionais mas que foi aberto à comunicação social, pediu que António Costa saia definitivamente, em particular depois da declaração em São Bento, criticou o PS (o presente e o futuro) e disse, mais uma vez, ‘não’ uma coligação pré-eleitoral.

Poucas horas depois de António Costa ter falado ao país, em horário nobre, para explicar detalhes do projeto de Sines e da forma como o Governo atuou, o líder liberal foi perentório: “Fazer uma intervenção daquela natureza demonstra que o país não pode estar entregue a António Costa mais cinco meses.” E pediu até que António Costa aproveite a reunião que tem na terça-feira com Marcelo Rebelo de Sousa, para tomar uma decisão sobre João Galamba, para sair definitivamente e não ficar à frente do país neste período de transição, até por ser um “capítulo fechado“.

Rocha acredita que “a narrativa que se tentou instalar” era de que António Costa “se tinha demitido por causa de um parágrafo” e que essa “durou apenas” até haver conhecimento do dinheiro encontrado no gabinete do chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária. Neste sentido, o presidente liberal considera que “o primeiro objetivo era atirar para baixo do comboio Lacerda Machado e Escária, desligar-se desses dois atores” e sublinha que a amizade de António Costa com Lacerda Machado “não é um momento infeliz, é uma amizade muito infeliz” — já que o chefe de Governo demissionário fez questão de dizer que um primeiro-ministro não tem amigos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.