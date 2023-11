Primeiro a Spotlas, agora a Yellow. Eric Dier já tinha passado pelo Web Summit no “palco” do Sports Trade para apresentar a sua primeira aplicação. Este ano, ficou apenas pela sala de conferências de imprensa. No entanto, o anúncio era “maior”: o central do Tottenham continua a sedimentar a sua veia empreendedora e, na companhia de um dos irmãos, Patrick, apresentou o novo projeto que lhe ocupa o tempo extra futebol.

