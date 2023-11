A seleção portuguesa de trampolins prometeu terça-feira que irá “trabalhar” para garantir mais vagas nos Jogos Olímpicos Paris2024, após uma participação nos Mundiais da modalidade, que decorreram em Birmingham, Inglaterra, com duas medalhas de prata e uma de bronze.

Para além das medalhas conquistadas, Portugal garantiu uma vaga na prova de trampolim individual masculino dos Jogos Olímpicos Paris2024, depois de Pedro Ferreira e Gabriel Albuquerque terem assegurado presença na final da modalidade.

À chegada da comitiva nacional ao Aeroporto Humberto Delgado, já depois da meia-noite, João Oliveira, vice-presidente da Federação de Ginástica de Portugal reconheceu ter “objetivos cumpridos”, agradecendo a todos os envolvidos na ginástica de trampolins portuguesa para que este sucesso fosse possível.

“Aqui trabalha-se muito e os clubes e as associações têm trabalhado muito bem e compensado largamente a falta de condições financeiras, em que não conseguimos acompanhar as grandes potências”, constatou, de forma realista.

Face a um conjunto de atletas que ultrapassam essa desvantagem ao nível nas condições financeiras para a preparação, o dirigente acredita que Portugal poderá concretizar a meta de colocar mais atletas nos Jogos Olímpicos.

“Para já, estão oito apurados e apuram-se mais oito segundo o ranking das Taças do Mundo. Faltam duas e vamos trabalhar para colocar pelo menos mais um ginasta português no masculino e no feminino não está garantido, mas bem encaminhado”, analisou o dirigente, confiante de que mais atletas lusos possam chegar aos Jogos.

Essa possibilidade encontra-se em aberto depois de Portugal ter garantido a presença de dois ginastas na final em trampolim masculino individual, o que assegurou automaticamente ao país uma vaga nos Jogos Olímpicos Paris2024: Gabriel Albuquerque terminou na quarta posição e Pedro Ferreira foi sétimo.

O ginasta olímpico Diogo Abreu classificou esse passo como “Somos dos melhores do mundo, por isso temos essa hipótese e é para isso que vamos trabalhar. Estamos bastante bem classificados no ranking das Taças do Mundo, temos neste momento um ginasta em sexto e outro em sétimo lugar”, recordou, confiante.

Como balanço final, Portugal terminou os Mundiais de trampolins, que se realizaram em Birmingham, Inglaterra, com três medalhas, tendo alcançado bronze para Tiago Romão na prova individual de duplo mini-trampolim e prata no concurso completo e também na prova feminina por equipas de duplo mini-trampolim.

Esta última medalha foi obtida por Rita Abrantes, Sara Guido e Alexandra Garcia, de apenas 17 anos, que se mostraram realizadas pelo resultado conseguido.

“Sabíamos que tínhamos grandes possibilidades de ganhar uma medalha se fizéssemos tudo o que nos competia e foi o que aconteceu”, afirmou, satisfeita, Sara Guido ao lado das duas companheiras com as quais conquistou prata para Portugal.