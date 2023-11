Em atualização

A ministra da Segurança Social garante que a gratuitidade das creches vai ser alargada, no próximo ano, às estruturas geridas pelas autarquias locais, um pedido que tem sido feito pelas câmaras municipais. Com as eleições antecipadas no horizonte, Ana Mendes Godinho disse esperar que a gratuitidade das creches seja um “compromisso” de todos os partidos de forma a garantir-se que a medida “não volta para trás”.

“Também em 2024, será alargada a gratuitidade às creches das autarquias locais quando não exista resposta” por parte da rede da Segurança Social, revelou Ana Mendes Godinho, durante uma audição no Parlamento no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2024.

Em setembro, foi noticiado que as creches municipais não estavam abrangidas pela gratuitidade do programa “Creche Feliz”, o que deixava estas crianças fora do apoio. O Jornal de Notícias escrevia que algumas câmaras já tinham feito diligências junto do Ministério do Trabalho ou da Segurança Social para que as autarquias fossem incluídas. A Associação nacional e Municípios Portugueses (ANMP) também defendeu que a gratuitidade “deve ser alargada aos equipamentos municipais dessa natureza”, o que, lembrou Luísa Salgueiro, ficou previsto num projeto de resolução do PS aprovado na Assembleia da República em março.

Ana Mendes Godinho adiantou, esta terça-feira, que ainda este mês o Governo vai lançar um novo aviso para mais 12 mil lugares em creches. “A gratuitidade das creches é mesmo uma vida transformadora de vidas”, que “liberta as mulheres” para o mercado de trabalho, salientou a ministra.

Com as eleições antecipadas de março em mente, Mendes Godinho espera um “compromisso de todos” em como a medida não volta para trás. “Espero que seja mesmo um sinal e compromisso de todos que esta medida não volta para trás. Espero ter o compromisso de todos que a medida não volta para trás”, frisou.

A proposta de Orçamento do Estado para 2024 prevê que a gratuitidade das creches abranja, em setembro do próximo ano, as crianças que ingressam até ao 3.º ano de creche, no setor social e solidário, e complementarmente, no setor lucrativo.

“A crescente abrangência da medida beneficia do aumento do número de lugares em creche até duas crianças por sala e da simplificação do processo de reconversão de salas de respostas sociais para a infância em salas de creche, com reforço adicional do PRR, que dá resposta ao aumento da procura registada”, lê-se ainda no relatório que acompanha a proposta de OE. “Esta medida é fundamental por várias razões, entre as quais: (i) por potenciar o desenvolvimento integrado e sustentado das crianças; (ii) por contribuir para o aumento do rendimento disponível das famílias com crianças, em especial as mais jovens; (iii) por permitir uma melhor conciliação entre a vida familiar e profissional dos pais das crianças”, salienta o Governo.

O tema das creches foi alvo de algumas intervenções. O deputado do Chega Jorge Galveias criticou que “milhares de crianças continuam sem vagas” nas creches, o que leva a que “muitos pais deixem os seus empregos para poderem cuidar das suas crianças”.

Ana Mendes Godinho adiantou, ainda, no Parlamento, que na quinta-feira passada o Governo assinou os aumentos do abono de família, do complemento solidário para idoso, do complemento da PSI, do aumento do rendimento social de inserção (RSI) e da garantia para a infância para 2024 “para garantir que podem ser logo pagos a partir de janeiro”.

Governo reúne-se na próxima semana com comissão das pensões para ponto de situação. Ministra e IL em discussão sobre taxa de substituição das reformas

Em resposta à deputada da Iniciativa Liberal Carla Castro sobre a sustentabilidade do sistema de pensões, Ana Mendes Godinho referiu que foi a própria comissão que está a estudar a diversificação das fontes de financiamento que pediu o adiamento da apresentação das conclusões para o final de janeiro e acrescentou que tem agendada uma reunião na próxima semana com a comissão para avaliar o desenvolvimento dos trabalhos. O Governo está, por isso, “dependente” do que for avaliado nessa reunião.

Iniciativa Liberal e ministra envolveram-se depois numa discussão sobre a taxa de substituição das pensões. A deputada Carla Castro citou dados que, diz, revelam que os jovens receberão, no futuro, apenas 50% da sua reforma face ao seu último vencimento, mas Ana Mendes Godinho rebateu, referindo dados da OCDE que apontam para uma taxa de substituição à volta dos 90%.

“O sistema tem tido a capacidade imensa de mostrar que o sistema é sustentável”, afirmou Mendes Godinho, que acusa a IL de estar “apostada em descredibilizar o sistema da Segurança Social”. “Não alinho com discursos alarmistas que não têm base nestes dados da OCDE”, atirou ainda Mendes Godinho.

Ministra afasta equiparação de trabalhadores-estudantes a recibos com dependentes no acesso a apoios

A Iniciativa Liberal questionou Ana Mendes Godinho sobre se vai apoiar uma proposta daquele grupo parlamentar para permitir que os trabalhadores-estudantes com trabalho independente não sejam prejudicados no acesso a apoios sociais por auferirem rendimento, tal como foi feito para os trabalhadores dependentes. A ministra descartou essa possibilidade, justificando com a necessidade de combate ao falso trabalho independente.

A deputada Carla Castro criticou que os trabalhadores-estudantes com uma “pequena atividade de verão” possam, por auferirem rendimentos, perder o direito a prestações sociais, considerando que há uma “desigualdade” entre dependentes e independentes. Em maio, o Governo aprovou uma medida que garante que os trabalhadores-estudantes não perdem as bolsos de estudo ou apoios sociais quando têm rendimentos de trabalho até ao valor anual de 14 salários mínimos. Mas a medida deixa de fora os trabalhadores-estudantes a recibos verdes.

Uma proposta da IL para acabar com essa desigualdade já foi rejeitada pelo PS e Mendes Godinho não mostrou sinais de mudar essa posição. Lembrando a alteração legislativa aprovada em maio, a ministra frisou: “Fomos nós que colocámos a questão na agenda, promovendo relações de trabalho verdadeiras e não falsos recibos verdes. Sabemos das múltiplas situações de falsos recibos verdes que proliferam“, afirmou. A Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), acrescentou, está a preparar um cruzamento de dados para detetar situações de falso trabalho independente.

Carla Castro insistiu que nem todo o trabalho a recibos é precário. “Não se pense que todos os recibos verdes e toda a flexibilidade signifique precariedade. Pôr todos no mesmo saco só serve para atrapalhar”, afirmou.