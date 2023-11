Esta terça-feira voltamos a olhar para a crise política em Portugal. Ontem conhecemos as medidas de coação aplicadas aos suspeitos do caso Influencer, fomos surpreendidos, ou talvez não, pelo pedido de demissão de João Galamba, foram revelados mais pormenores das investigações, pelo que a apresentação da candidatura de Pedro Nuno Santos à liderança do Partido Socialista quase passava despercebida. Neste momento são dois os candidatos, o antigo ministro das Infraestruturas e o ainda ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. O que será que estes dois candidatos podem propor de diferente? Que tipo de reflexão deve o Partido Socialista fazer depois de todos estes abalos que está a sofrer? São estas algumas das questões que vão estar em análise no Contra-Corrente.

