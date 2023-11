Num total de cinco espaços de culto religioso e uma sala de espetáculos, o Capitólio, será possível ouvir música clássica, gospel, jazz e fado, além de poesia e um famoso conto de Natal, descreve a EGEAC na nota divulgada.

O primeiro concerto terá como palco a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que irá receber, no dia 02, pelas 21:00, “As Quatro Estações”, de Vivaldi, uma obra de música clássica reinterpretada pelo grupo Músicos do Tejo, com a recriação de vários andamentos por diversos solistas.

A Igreja de São Roque acolhe no dia 08 o concerto “Espelhos de Natal”, com o Coro Juvenil e Coro de Câmara da Universidade de Lisboa e repertório português e inglês.

A música gospel será apresentada no espetáculo “Sete varandas para o Tejo, sete colinas para o Mundo”, no Panteão Nacional, com o grupo Gospel Collective a ocupar diferentes recantos do monumento no dia 15, às 21:00.

“O Capitólio, agora sob gestão da EGEAC, junta-se a esta edição das Festas de Natal com três propostas especiais, para assistir ao final das tardes de domingo, a partir das 17:00”, refere a empresa municipal, indicando que a primeira, no dia 03, é “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens, interpretado musicalmente pelo DHArtes Ensemble — Quinteto de Cordas, que acompanhará a narração de Susana Henriques.

Já no dia 10, ao som de temas tradicionais e originais de fado, Carlos Leitão, Bruno Chaveiro e Joaquim Horta apresentam “Pessoa, Passo a Passo, e no dia 17 o Capitólio é ainda palco do espetáculo “Cidade Nua — Poemas para uma cidade imaginária”, em que a Lisbon Poetry Orchestra vai interpretar poemas de autores como Ary dos Santos, Sophia de Mello Breyner, Ana Luísa Amaral, Alberto Caeiro e Vinicius de Moraes.

As Festas de Natal terão também, no dia 09, uma feira gastronómica e cultural que “convida a uma experiência sensorial pelas cores, aromas e sabores indianos”, e um concerto que, a partir das 17:00, “mistura música clássica indiana com músicas tradicionais de Espanha e Portugal”.

Sofia Hoffman dá um concerto de jazz e pop, “com a essência do Oriente”, no Centro Ismaili, no dia 16, às 17:00. O espaço concebido por Raj Rewal e Frederico Valsassina vai estar de portas abertas neste dia e no dia seguinte para quem o quiser visitar.

A entrada nestas iniciativas, indica a EFEAC, é gratuita, contudo, todos os concertos estão sujeitos à lotação do espaço e ao levantamento prévio de bilhete no dia do espetáculo.

O programa pode ser consultado no ‘site’ da empresa municipal, no qual são divulgados outros concertos da época realizados na cidade e ainda outras iniciativas marcadas para dezembro.