O líder supremo do Irão deixou claro ao líder do Hamas que Teerão não vai participar diretamente no conflito com Israel por não ter sido informado do ataque que estava a ser preparado contra Israel. A informação foi avançada pela Reuters, com base no relato de três oficiais, iranianos e do Hamas, que falaram sob condição de anonimato.

Os oficiais revelaram que num encontro em Teerão, no início de novembro, o Ayatollah Ali Khamenei disse a Ismail Haniyeh que o Irão — que há vários anos apoia o Hamas — vai continuar a dar apoio político e moral ao grupo, mas não irá intervir no conflito de forma direta.

Segundo um oficial do Hamas, Khamenei pressionou Haniyeh a silenciar os membros do grupo que pediam publicamente o envolvimento do Irão e do grupo libanês pró-Irão Hezbollah a juntar-se aos confrontos com Israel.

O Irão garantiu repetidamente ter sido apanhado de surpresa pelos ataques do Hamas a Israel no dia 7 de outubro, que provocaram, segundo as autoridades israelitas, 1400 mortos. Numa das primeiras declarações após o início do conflito, o líder supremo iraniano declarou que Israel “sofreu um fracasso irreparável nos campos militar e de informação” e que beijavam “os rostos e os braços dos promotores [do ataque] e dos corajosos jovens palestinianos”.