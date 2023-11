Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito entre Israel e o Hamas

Nas primeiras horas da madrugada de quarta-feira as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), confirmaram estar a conduzir uma operação “precisa e direcionada” contra o Hamas numa área específica do hospital de Al-Shifa, o maior na Faixa de Gaza. Revelaram que os militares israelitas se fizeram acompanhar com equipas médicas e falantes de árabe, que foram submetidos a formações específicas para se prepararem para o ambiente complexo e sensível, com a intenção de que nada de mal acontecesse aos civis que dizem estar a ser usados pelo Hamas como escudos humanos.

Testemunhas no local foram dando conta de tiroteios e explosões durante a operação israelita, que se prolongou ao longo de toda a manhã. O porta-voz do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, sublinhou que há apenas médicos, doentes e pessoas deslocadas dentro do hospital e garantiu: “Não temos nada a esconder”.

