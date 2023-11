Esta quarta-feira analisamos o cenário político em Espanha. A crise política que se arrasta em Espanha desde as eleições de Julho passado pode chegar amanhã ao fim se Pedro Sánchez, o líder do PSOE, vir aprovada a sua investidura como presidente do governo. Tudo indica que é isso que vai acontecer no final de um debate de investidura que começa hoje nas cortes de Madrid e que será marcado pela extrema divisão entre o bloco da direita, liderado pelo partido com mais deputados, o PP, e o bloco da esquerda com os independentistas, a união entre socialistas, radicais do Sumar e partidos bascos e catalães. O acordo de governo passa pela concessão de uma amnistia aos implicados no referendo ilegal de 2017, uma amnistia a que se opõe a maioria dos espanhóis de acordo com as sondagens. É toda esta situação que queremos voltar a debater no contra-corrente de hoje: Será que há razões para em Portugal nos preocuparmos José Manuel com o grau de tensão política em Espanha?

