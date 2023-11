O vice-presidente da Câmara de Lisboa manifestou terça-feira confiança na aprovação do orçamento municipal para 2024, apresentado pela liderança PSD/CDS-PP, que governa sem maioria absoluta, esperando bom senso da oposição, inclusive do PS, em prol da cidade.

Aquilo que estimo sobre essa matéria é que haja bom senso. Depois de termos o Presidente da República que salva um orçamento de um Governo demitido, ninguém compreenderia que nós, na câmara municipal, não tivéssemos uma preocupação de assegurar o orçamento da câmara”, afirmou Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), na apresentação da proposta de orçamento municipal de Lisboa para 2024, que decorreu nos Paços do Concelho.

O vice-presidente da câmara e responsável pelo pelouro das Finanças disse que a proposta de orçamento municipal reflete “um plano de investimentos muito significativo”.

O PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] tem um calendário muito determinado, pôr em causa agora o orçamento julgo que não seria aquilo que a cidade mais precisa, pelo contrário. Portanto, acredito que não será esse o cenário, mas naturalmente que os partidos da oposição são livres de fazer a sua ponderação e fá-la-ão certamente”, declarou Anacoreta Correia.

Questionado diretamente se há negociação com o PS para que o orçamento possa ser viabilizado, o autarca do CDS-PP recusou falar sobre o assunto e antecipar os contactos que tem tido com a oposição.

A Câmara de Lisboa apresentou terça-feira um orçamento de 1,3 mil milhões de euros para 2024, “bastante alinhado” com o deste ano (1,3 mil milhões), segundo o vice-presidente da autarquia.

No orçamento municipal para 2023, a câmara previu uma despesa de 1,3 mil milhões de euros, superior à calculada para o ano anterior (1,16 mil milhões em 2022).

Neste último ano, o PS, que tinha cinco eleitos, ficou reduzido a três vereadores no executivo municipal de Lisboa, após renúncia de dois membros que foram substituídos pelos nomes seguintes da lista da coligação “Mais Lisboa” (PS/Livre/Cidadãos Por Lisboa). Com isto, o movimento independente Cidadãos Por Lisboa passou de um para três vereadores.

Apesar de a composição do executivo camarário ter sofrido alterações, a viabilização do orçamento municipal para o próximo ano é possível no caso de abstenção dos três vereadores do PS, com um empate de sete votos a favor da liderança PSD/CDS-PP e sete contra dos restantes vereadores da oposição, uma vez que o presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), tem voto de qualidade.

Atualmente, o executivo da Câmara de Lisboa, que é composto por 17 membros, integra sete eleitos da coligação “Novos Tempos” (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) — que são os únicos com pelouros atribuídos e que governam sem maioria absoluta —, três do PS, dois do PCP, três do Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), um do Livre e um do BE.