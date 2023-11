É já com as malas aviadas para a Alemanha que a seleção portuguesa fecha a fase de apuramento. O penúltimo adversário é o Liechenstein, goleado na estreia de Martínez e sem hipóteses de apuramento — tem zero pontos ao fim de oito jornadas. O selecionador viu a lista de convocados alterar-se devido às lesões de Rafael Leão, Pepe e Nélson Semedo e, entretanto, Raphael Guerreiro é baixa confirmada para esta partida e Matheus Nunes está também em dúvida por ter falhado o derradeiro treino. Com muitas ou poucas mudanças, a equipa das quinas quer fechar o apuramento 100% vitoriosa. Vai poder acompanhar todas as incidências do jogo numa Emissão Especial que pode ouvir em direto na Rádio Observador.

A bola rola na Rádio Observador pelas 19h15, já com a análise de Mário Cagica, comentador ELEVEN, que no final da partida assina o Relatório de Jogo. Já o ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso “áudio-árbitro”, vai acompanhar ao segundo a prestação da equipa de arbitragem e faz a súmula depois do apito final em mais uma edição do Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador vai estar o scout e adepto portista Luís Pinto Coelho, que esta quinta-feira, substitui o azul e branco pelo verde, amarelo e vermelho.

A emissão especial tem a coordenação do Nuno Santos e o relato fica a cargo do André Maia.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.