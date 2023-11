O bastonário da Ordem dos Médicos apelou esta quinta-feira para “bom senso” entre os sindicatos médicos e o Governo e pediu um “diálogo equilibrado” para a conclusão de negociações, porque “a saúde não espera por eleições nem pode demitir-se”.

“O que eu peço é que haja bom senso e que esta situação, este impasse, se resolva rapidamente a bem do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a bem dos médicos e das suas condições de trabalho e, sobretudo, a bem dos doentes”, disse Carlos Cortes em declarações a jornalistas antes de uma reunião com o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde da Guarda, João Barranca,

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Lembrando que “à Ordem (dos Médicos) compete defender os cuidados de saúde”, Carlos Cortes disse que “a Saúde não pode demitir-se, a saúde não pode estar em suspenso até dia 10 de março, as doenças não vão parar e há doentes, há pessoas que vão necessitar de cuidados de saúde, que estão a necessitar de cuidados de saúde”.

“Esta situação que está a acontecer no país, as graves dificuldades que o SNS enfrenta, têm de ser rapidamente resolvidas. Não vejo nenhuma alternativa a não ser os sindicatos médicos juntarem-se novamente em negociações com o Governo”, defendeu.

Carlos Cortes acrescentou que quando fala em Governo fala em “Ministério da Saúde, se é que é o Ministério da Saúde que está a decidir estas questões”, mas, sublinhou, “tem de haver uma resolução deste grave problema que o país está a atravessar”.

“Tem de ser um diálogo mais equilibrado e temos de chegar rapidamente a um desfecho, que só pode ser um desfecho em benefício do SNS, em benefício dos seus profissionais e, obviamente, e sobretudo, dos doentes”, rematou.