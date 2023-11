Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas

As autoridades israelitas anunciaram esta quinta-feira que a parte ocidental da cidade de Gaza foi desobstruída na sequência das operações levadas a cabo pelo Exército contra o movimento islamita palestiniano Hamas e vai passar à fase seguinte da ofensiva.

O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, indicou que as Forças de Defesa de Israel (FDI) estão agora a passar para a “próxima fase” da sua operação terrestre na Faixa de Gaza, mais de um mês depois do início da intervenção militar no território.

Gallant disse que o Exército fez “descobertas significativas” relacionadas com as atividades do Hamas no Hospital al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza, ao avançar para um novo capítulo da sua incursão, embora não tenha fornecido detalhes sobre o material encontrado pelos soldados dentro da unidade de saúde.

“A operação continua e está a ser realizada de forma precisa, seletiva e muito determinada”, afirmou o titular da Defesa durante uma visita às tropas da 36.ª divisão de infantaria.

O ministro confirmou que o Exército assumiu o controlo de “toda a parte ocidental de Gaza”, indicando que está livre da presença de operacionais do Hamas.

O principal hospital da Faixa de Gaza é apresentado por Israel como um centro estratégico e militar do Hamas, uma alegação rejeitada pelo movimento islamita, no poder no território desde 2007.

As FDI realizam atividades operacionais “precisas e específicas dentro do complexo hospitalar”, que são “geridas por etapas, de acordo com avaliações da situação em curso”, informou esta quinta-feira um comandante militar israelita.

Os militares avançam de edifício em edifício, revistando cada andar, enquanto centenas de doentes e pessoal médico permanecem no complexo”, segundo a mesma fonte, que afirmou que a operação “é realizada de forma discreta, metódica e exaustiva”, com base em interrogatórios feitos no local.

O comando militar israelita insistiu que “existe uma infraestrutura terrorista bem escondida” no complexo de saúde.

De acordo com o oficial, até agora foram encontradas “armas, informações — incluindo sobre os acontecimentos de 7 de outubro —, equipamentos tecnológicos, equipamento militar, centros de comando e controlo e equipamentos de comunicações, todos pertencentes ao Hamas”, além de imagens relacionadas com os reféns capturados pelo movimento palestiniano no seu ataque em 7 de outubro contra o sul de Israel.

Números avançados à agência France-Presse (AFP) indicam que na unidade hospital se encontram cerca de 2.300 pessoas.

Em 7 de outubro, combatentes do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) — desde 2007 no poder na Faixa de Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel — realizaram em território israelita um ataque de dimensões sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948, fazendo 1.200 mortos, na maioria civis, cerca de 5.000 feridos e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para “erradicar” o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível na Faixa de Gaza e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre que cercou a cidade de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas, que entrou esta quinta-feira no 41.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza 11.500 mortos, na maioria civis, 29.800 feridos, 3.250 desaparecidos sob os escombros e mais de 1,6 milhões de deslocados, segundo o mais recente balanço das autoridades locais.