O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e o Bloco de Partos do Hospital de Braga vão estar fechados entre as 08h00 de sexta-feira e as 08h00 de domingo, anunciou quinta-feira a administração.

Em nota publicada na sua página da Internet, o hospital refere que, naquele período, o bloco de partos estará em funcionamento para as utentes e parturientes que já ali se encontram internadas.

Segundo a administração, em causa está a dificuldade em completar as escalas de trabalho necessárias, “apesar do esforço de todas as entidades envolvidas”.

A dificuldade resulta da recusa dos médicos em fazer mais do que as 150 horas extraordinárias obrigatórias por lei.

Em casos de urgência, aconselha, as grávidas e parturientes da região devem optar por se deslocarem aos hospitais de Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Viana do Castelo.

Podem ainda contactar a Linha SNS 24 — 808 24 24 24.

O conselho de administração do Hospital de Braga diz que “procura, constantemente, reunir as condições necessárias, com vista a garantir o acesso permanente ao Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia, minimizando o possível impacto às utentes grávidas da região”.