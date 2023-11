Novo secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas toma posse à porta fechada

A recondução do secretário de Estado acontece depois de, na manhã desta quarta-feira, ter sido anunciado que António Costa, primeiro-ministro demissionário, acumularia as funções executivas com as Infraestruturas até à dissolução da Assembleia da República, após a saída de João Galamba do Governo no princípio da semana. A decisão terá sido tomada durante a reunião entre Marcelo e Costa, na terça, mas apenas tornada pública horas mais tarde.

Frederico Francisco era desde o início do ano secretário de Estado das Infraestruturas. Antes, exercia desde 2019 funções de adjunto no Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação.