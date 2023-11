A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção no concelho de Leiria de um homem, de 41 anos, suspeito dos crimes de pornografia de menores e abuso sexual de criança.

Em comunicado, a PJ divulgou que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve, em flagrante delito, um homem fortemente indiciado pelo crime de pornografia de menores.

A detenção foi o culminar de investigação que decorria há cerca de 10 meses, tendo resultado da busca domiciliária efetuada a localização e apreensão, em dispositivos informáticos móveis, de elevada quantidade, ainda não totalmente apurada, de ficheiros, vídeos e imagens, retratando atos sexuais e poses sexualizadas, envolvendo crianças menores de 12 anos”, explicou a PJ.

De acordo com o comunicado, “as diligências periciais em ambiente digital permitiram a extração de conteúdos que confirmaram o crime imputado ao detido, bem como indicia fortemente aquele pela prática do crime de abuso sexual de criança de 8 anos de idade que com o mesmo coabitava”.

Fonte da PJ adiantou à agência Lusa que o suspeito, estrangeiro, foi detido na terça-feira ao fim da tarde, sendo que em Portugal não tem antecedentes policiais ou criminais. Adiantando que foram apreendidos “centenas de ficheiros”, a mesma fonte esclareceu que a investigação foi iniciada na sequência de comunicação de entidade internacional.

O suspeito vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial.